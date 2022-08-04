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04.08.2022  18:49   Дмитрий Колоней

Обстріл Харкова та передмістя: злочини зафіксовано (фото)

Поліція Харкова документує наслідки ударів окупантів.

Обстріл Харкова та передмістя, правоохоронці зафіксували злочини

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, 3 та 4 серпня війська окупантів вдарили ракетами по

  • Новобаварському,
  • Холодногірському,
  • Немишлянському районам Харкова
Обстріл Харкова та передмістя, правоохоронці зафіксували злочини
 
та населеним пунктам:
  • Руські Тишки,
  • Циркуни,
  • Хролі Харківської області.

Обстріл Харкова та передмістя, правоохоронці зафіксували злочини

  1. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки громадян. 
  2. Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався зенітно-ракетним комплексом С-300. 
  3. Слідчими територіальних підрозділів відкриті кримінальні провадження.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
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