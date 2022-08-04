04.08.2022 19:58 Дмитрий Колоней

Ворог намагається утримати тимчасово захоплені райони Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом вечір 04 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник зосереджує основні зусилля на Сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів.

Продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка. Намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бойові дії тривають.