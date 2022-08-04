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04.08.2022  20:22   Дмитрий Колоней

Підвищення пенсійного віку: чи зробить це уряд відповіли у Мінсоцполітики

Відповідь дала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Чи підвищить уряд пенсійний вік відповіли у Мінсоцполітики
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна, Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що всі підвищення уже прописано до 2028 року, але підвищуватимуть не вік, а стаж.
 
“В залежності від того, який у людини страховий стаж, так вона може і вийти на пенсію”, — пояснила міністерка.
 
Водночас вона зазначила, що про реформи, зокрема про впровадження накопичувальної пенсійної системи мова йтиме вже після війни.
 
На думку Жолнович, накопичувальна система потрібна, і подати законопроєкт з відсотком відрахування – це “найпростіше, що може бути”, але фондовий ринок тільки стартує, тож ринки інвестування наразі обмежені.
 
“Дуже важлива задача – це зберегти гроші, щоб вони мали можливість бути виплаченими, коли людина досягне пенсійного віку, примножити їх, принаймні на рівень інфляції. І це не просте завдання, яке залежить від економіки, розвитку фондових ринків, наявності достатніх фінансових інструментів…”, — зауважила представниця Мінсоцполітики.
 
 
Источник:   Інтерфакс-Україна
 Тэги:  пенсия, возраст, украина
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