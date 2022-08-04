04.08.2022 20:22 Дмитрий Колоней

Підвищення пенсійного віку: чи зробить це уряд відповіли у Мінсоцполітики

Відповідь дала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Інтерфакс-Україна, Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що всі підвищення уже прописано до 2028 року, але підвищуватимуть не вік, а стаж.

“В залежності від того, який у людини страховий стаж, так вона може і вийти на пенсію”, — пояснила міністерка.

Водночас вона зазначила, що про реформи, зокрема про впровадження накопичувальної пенсійної системи мова йтиме вже після війни.

На думку Жолнович, накопичувальна система потрібна, і подати законопроєкт з відсотком відрахування – це “найпростіше, що може бути”, але фондовий ринок тільки стартує, тож ринки інвестування наразі обмежені.

“Дуже важлива задача – це зберегти гроші, щоб вони мали можливість бути виплаченими, коли людина досягне пенсійного віку, примножити їх, принаймні на рівень інфляції. І це не просте завдання, яке залежить від економіки, розвитку фондових ринків, наявності достатніх фінансових інструментів…”, — зауважила представниця Мінсоцполітики.