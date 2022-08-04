04.08.2022 20:46 Дмитрий Колоней
Нові правила продажу валют в Україні: що зміниться
В області обміну валют буде реформа, запропонована Нацбанком.
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Як повідомляє РЕДПОСТ
, посилаючись на ТСН, Нацбанк представив Офісу президента реформу щодо скорочення кількості пунктів обміну валюти.
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продавати долари зможуть за фіксованим курсом (принаймні під час воєнного стану),
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перевірки посилять,
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за друге порушення забиратимуть ліцензії,
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за кожен обмінник доведеться сплачувати фіксований внесок до бюджету (його розмір може становити від 3000 до 7000 грн.).
Поки що НБУ планує здійснити реформу, а правила роботи обмінників хочуть кардинально переглянути.
Нововведення базуються на чотирьох основних китах:
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Обмежать курс в обмінниках. Нині вони ставлять будь-які ціни та контролює їх лише ситуація на ринку: за якою ціною українці готові купувати, за такою їм і продають. Ймовірно, вартість валюти буде близькою до курсів в українських банках.
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Заборона реклами. Йдеться взагалі про будь-яку рекламу: у мережі, на вулицях. Завдання – зробити так, щоб українці згадували обмінники лише у той момент, коли їм справді потрібно купити долари.
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Збільшать податки. Внесуть обов'язковий щомісячний внесок, який мають сплачувати усі обмінники, незважаючи на розмір їхнього прибутку.
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Підсилить контроль. Після письмового попередження пропонується забирати ліцензію на роботу обмінного пункту. А українцям запропонують активно нарікати на всіх порушників.
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Нацбанк пропонує зобов'язати обмінники щомісяця вносити фіксований платіж.Його розмір ще обговорюється (доведеться вносити зміни до Податкового кодексу, для цього слід розробити законопроект, провести його через комітет та голосування у Раді). Якби кожний обмінник платив державі 3 тис. грн. на місяць бюджет додатково отримав би 144,5 млн. грн. на рік. Від платежу у 7 тис. грн надходження становили понад 337,1 млрд грн.
Точний розмір платежу ще обговорюється. Однак, мабуть, без податкових змін не обійтись. Минулого року через обмінники українці продали валюту на 384,5 млрд. грн. і купили на 384 млрд. грн. Незважаючи на таке звернення, усі обмінники разом узяті заплатили лише 7,1 млн. грн податку на прибуток.
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Прогнозують, що обмеження курсу в обмінниках позначиться на банківських касах. Тут також слід додати, що, крім обмеження, Нацбанк зробив кілька кроків для збільшення обсягу готівкової валюти. Наприклад, скасували обмеження щодо продажу в банках (раніше можна було реалізувати рівно стільки, скільки купили).
Офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксовано на новому рівні. Так, він зріс на 25% – із 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, прийнято на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США щодо інших валют.
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