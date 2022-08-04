04.08.2022 20:46 Дмитрий Колоней

Нові правила продажу валют в Україні: що зміниться

В області обміну валют буде реформа, запропонована Нацбанком.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на ТСН, Нацбанк представив Офісу президента реформу щодо скорочення кількості пунктів обміну валюти.

продавати долари зможуть за фіксованим курсом (принаймні під час воєнного стану),

перевірки посилять,

за друге порушення забиратимуть ліцензії,

за кожен обмінник доведеться сплачувати фіксований внесок до бюджету (його розмір може становити від 3000 до 7000 грн.).

Поки що НБУ планує здійснити реформу, а правила роботи обмінників хочуть кардинально переглянути.

Нововведення базуються на чотирьох основних китах:

Обмежать курс в обмінниках. Нині вони ставлять будь-які ціни та контролює їх лише ситуація на ринку: за якою ціною українці готові купувати, за такою їм і продають. Ймовірно, вартість валюти буде близькою до курсів в українських банках. Заборона реклами. Йдеться взагалі про будь-яку рекламу: у мережі, на вулицях. Завдання – зробити так, щоб українці згадували обмінники лише у той момент, коли їм справді потрібно купити долари. Збільшать податки. Внесуть обов'язковий щомісячний внесок, який мають сплачувати усі обмінники, незважаючи на розмір їхнього прибутку. Підсилить контроль. Після письмового попередження пропонується забирати ліцензію на роботу обмінного пункту. А українцям запропонують активно нарікати на всіх порушників.

Нацбанк пропонує зобов'язати обмінники щомісяця вносити фіксований платіж.Його розмір ще обговорюється (доведеться вносити зміни до Податкового кодексу, для цього слід розробити законопроект, провести його через комітет та голосування у Раді). Якби кожний обмінник платив державі 3 тис. грн. на місяць бюджет додатково отримав би 144,5 млн. грн. на рік. Від платежу у 7 тис. грн надходження становили понад 337,1 млрд грн.

Точний розмір платежу ще обговорюється. Однак, мабуть, без податкових змін не обійтись. Минулого року через обмінники українці продали валюту на 384,5 млрд. грн. і купили на 384 млрд. грн. Незважаючи на таке звернення, усі обмінники разом узяті заплатили лише 7,1 млн. грн податку на прибуток.

Прогнозують, що обмеження курсу в обмінниках позначиться на банківських касах. Тут також слід додати, що, крім обмеження, Нацбанк зробив кілька кроків для збільшення обсягу готівкової валюти. Наприклад, скасували обмеження щодо продажу в банках (раніше можна було реалізувати рівно стільки, скільки купили).

Офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксовано на новому рівні. Так, він зріс на 25% – із 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, прийнято на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США щодо інших валют.