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04.08.2022  21:13   Дмитрий Колоней

Смертельна ДТП: у Харкові загинув водій (фото)

Поліція Харкова відкрила кримінальну справу за фактом аварії.

ДТП Харків: Загинув водій Toyota Camrу, який зіштовхнувся з опорою рекламного щита
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, у Слобідському районі Харкова сталася смертельна ДТП. 51-річний водій керував авто "Toyota Camry". Через несприятливі погодні умови чоловік не впорався з керуванням, виїхав на розділяючий газон та зіштовхнувся з опорою рекламного щита.
Від отриманих тілесних ушкоджень автомобіліст помер.
 
ДТП Харків: Загинув водій Toyota Camrу, який зіштовхнувся з опорою рекламного щита
 
ДТП Харків: Загинув водій Toyota Camrу, який зіштовхнувся з опорою рекламного щита
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть харьков, авария
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