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04.08.2022  21:53   Дмитрий Колоней

В Криму економічна криза, яку визнали загарбники

Ситуація з падінням «кримської економіки» стає настільки гострою, що це змушений визнавати навіть підконтрольний окупантам «Кримстат».

Загарбники визнали економічну кризу у Криму
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  Асоціацію реінтеграції Криму, статистика говорить про те, що
 
  • понад 40% «кримських підприємств» зараз працюють зі значними збитками, і якщо в 2021 році «загальна збитковість» по Криму становила 1,6 мільярда рублів, то в 2022 – вже 2,7 мільярда рублів.
  • При цьому в 2022 році, згідно з «статистикою» окупантів, нібито на 40% скоротився і злочинний «туристичний потік» на півострів, при тому, що в практичному вимірі ситуація значно гостріша, а «офіційні дані» агресора зазвичай відірвані від реальності. У 2021 році окупанти заявили про протиправне прибуття до Криму 9,5 мільйонів «туристів», і тоді у 2022 році їх «має бути» 4 мільйони, що очевидно не так, оскільки «рахунок відпочиваючим» у ситуації масштабної війни йде не на мільйони, а максимум на тисячі.
 
Источник:   Асоціація реінтеграції Криму
 Тэги:  кризис, крым, агрессия росии
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