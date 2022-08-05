Прогноз погоди у Харкові на 5 серпня

У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +18°...+22°C (відчувається як +19°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 35%. Температура повітря +25°...+27°C (відчувається як +29°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 32%. Температура повітря +25°...+20°C (відчувається як +26°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
День мало підходить для спокійного ведення справ і, мабуть, найкраще, що можна зробити – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості).
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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