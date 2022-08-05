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05.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 серпня

У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +18°...+22°C (відчувається як +19°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 35%. Температура повітря +25°...+27°C (відчувається як +29°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 32%. Температура повітря +25°...+20°C (відчувається як +26°C). Вітер східний, 6 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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