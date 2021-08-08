08.08.2021 14:13

Обмен валют: Харьковчанам теперь сложнее сдать доллары

В харьковских обменках ужесточились требования к состоянию валюты.



//facebook.com

Как сообщает РЕДПОСТ, недавно обмен валюты в Украине претерпел изменения. Из неприятных новостей - усложнение обмена наличных долларов, так как к банкнотам стали предъявлять более жесткие требования в кассах.

Участились случаи отказа в приеме поврежденных, потрепанных или помеченных долларов. Причина отказа в приеме денег пятна и пометки шариковой ручкой на купюрах.

Не сумели переубедить кассиров и аргументы, что эту купюру гражданам выдали в этом же пункте. Раньше без проблем принимали и банкноты с небольшими пометками на них. Теперь правила изменились.

При покупке долларов обращайте внимание на их внешний вид и отказывайтесь сами брать поврежденные банкноты, дабы избежать затем проблем при сдаче или расчетах.

Долларовые банкноты для беспроблемного обмена должны выглядеть следующим образом:

— быть целыми

— не иметь одновременно несколько повреждений

— быть без пятен

— не иметь следов загрязнений краской или ручкой

— не быть ветхими

Купюры, которые не принимают можно сдать в банк как изношенные. Но их примут в таком случае по сниженному курсу. Разница может составить до 5 до 50 процентов.

Кроме потери средств, процедура сдачи изношенных купюр занимает и много времени. Принятые деньги банк отправляет для обмена за границу в банк-корреспондент. И выплата за них может затянуться.

Отметим, что не все отделения банков оказывают услугу по принятию изношенных купюр. Обычно это можно сделать в центральных отделениях финансовых учреждений.

Банки имеют право отказать в приеме банкнот, имеющих следующие признаки:

Из-за загрязнения купюра изменила цвет или яркость больше, чем на 10 процентов Купюра надорвана больше, чем на 1 сантиметр, или имеет отверстие диаметром не менее 3-4 миллиметра. Надорванной считается и купюра, заклеенная скотчем, бумагой, клеем Оторванный уголок (один или несколько) площадью более 30 квадратных миллиметров Оторванный край более 3 миллиметров Надписи, усложняющие определить подлинность и платежеспособность банкноты Слишком сильные потертости, высокий степень изношенности Существенные изменения защитного слоя и текстуры поверхности вследствие механических повреждений (стирка, огонь, выгорание на солнце)