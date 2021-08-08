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08.08.2021  14:13   

Обмен валют: Харьковчанам теперь сложнее сдать доллары

В харьковских обменках ужесточились требования к состоянию валюты.


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Как сообщает РЕДПОСТ, недавно обмен валюты в Украине претерпел изменения. Из неприятных новостей -   усложнение обмена наличных долларов, так как к банкнотам стали предъявлять более жесткие требования в кассах.
 
Участились случаи отказа в приеме поврежденных, потрепанных или помеченных долларов. Причина отказа в приеме денег пятна и пометки шариковой ручкой на купюрах. 
 
Не сумели переубедить кассиров и аргументы, что эту купюру гражданам выдали в этом же пункте. Раньше без проблем принимали и банкноты с небольшими пометками на них. Теперь правила изменились.
 
При покупке долларов обращайте внимание на их внешний вид и отказывайтесь сами брать поврежденные банкноты, дабы избежать затем проблем при сдаче или расчетах.
 
Долларовые банкноты для беспроблемного обмена должны выглядеть следующим образом:
  • — быть целыми
  • — не иметь одновременно несколько повреждений
  • — быть без пятен
  • — не иметь следов загрязнений краской или ручкой
  • — не быть ветхими
Купюры, которые не принимают можно сдать в банк как изношенные. Но их примут в таком случае по сниженному курсу. Разница может составить до 5 до 50 процентов.
 
Кроме потери средств, процедура сдачи изношенных купюр занимает и много времени. Принятые деньги банк отправляет для обмена за границу в банк-корреспондент. И выплата за них может затянуться.
 
Отметим, что не все отделения банков оказывают услугу по принятию изношенных купюр. Обычно это можно сделать в центральных отделениях финансовых учреждений.
 
Банки имеют право отказать в приеме банкнот, имеющих следующие признаки:
  1. Из-за загрязнения купюра изменила цвет или яркость больше, чем на 10 процентов
  2. Купюра надорвана больше, чем на 1 сантиметр, или имеет отверстие диаметром не менее 3-4 миллиметра. Надорванной считается и купюра, заклеенная скотчем, бумагой, клеем
  3. Оторванный уголок (один или несколько) площадью более 30 квадратных миллиметров
  4. Оторванный край более 3 миллиметров
  5. Надписи, усложняющие определить подлинность и платежеспособность банкноты
  6. Слишком сильные потертости, высокий степень изношенности
  7. Существенные изменения защитного слоя и текстуры поверхности вследствие механических повреждений (стирка, огонь, выгорание на солнце)
Тэги:  обмен валют, доллар, харьков, украина
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