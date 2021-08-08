08.08.2021 12:33 Дмитрий Колоней

Спасем Саньку! Необходимы средства для спасения ребенка в Харькове

Отец девочки и его коллеги обратились за помощью к жителям Харькова.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь социальные сети, у артиста Харьковского театра для детей и юношества Александра Щукина случилась беда . Ему срочно нужны деньги! Театр делает все возможное, но необходимо, чтобы к помощи присоединились харьковчане.

"В первой областной детской больницы онкоотделения лежит моя дочь, Александра Щукина. У нее

остеосаркома с метастазами в легких. У Саньки крепкий характер, но каждый день она чувствует

сильные боли.

У меня не хватает финансов, потому что каждый день тратится минимум 600 гривен. Я столько

не зарабатываю, а спасать ребенка надо. Ей 15-ть лет и она хочет жить. Я просто в отчаянии.

Помогите спасти жизнь ребенка. Мой номер карты 4149 4993 4225 1871.