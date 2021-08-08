Спасем Саньку! Необходимы средства для спасения ребенка в Харькове

Отец девочки и его коллеги обратились за помощью к жителям Харькова.
Звезды гороскопа склоняют к самоорганизации, четкости и пунктуальности, поэтому день идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству – оно может быть излишне требовательным.
Во второе воскресенье августа отмечается День строителя.
7 августа во всём мире отмечают День собирания звёзд. Этот праздник посвящён звездопаду, самому романтическому явлению последнего летнего месяца. Многие люди верят, что если загадать желание на падающую звезду, то оно непременно сбудется. Главное — сделать это быстро, в то самое мгновение, когда на небе мелькнёт серебристая вспышка.
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