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08.08.2021  12:33   Дмитрий Колоней

Спасем Саньку! Необходимы средства для спасения ребенка в Харькове

Отец девочки и его коллеги обратились за помощью к жителям Харькова.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь социальные сети, у артиста Харьковского театра для детей и юношества  Александра Щукина случилась беда. Ему срочно нужны деньги! Театр делает все возможное, но необходимо, чтобы  к помощи присоединились харьковчане.
 
"В первой областной детской больницы онкоотделения лежит моя дочь, Александра Щукина. У нее 
остеосаркома с метастазами в легких. У Саньки крепкий характер, но каждый день она чувствует 
сильные боли.
 
У меня не хватает финансов, потому что каждый день тратится минимум 600 гривен. Я столько 
не зарабатываю, а спасать ребенка надо. Ей 15-ть лет и она хочет жить. Я просто в отчаянии.
 
Помогите спасти жизнь ребенка. Мой номер карты 4149 4993 4225 1871.
 
 
 
Тэги:  нужна помощь, сбор средств, харьков, спасем саньку, онкология, обращение за помощью
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