08.08.2021 11:38

Они заботятся о братьях наших меньших! В Украине отмечают День работников ветеринарной медицины

8 августа у врачей-ветеринаров профессиональный праздник!



Они заботятся о братьях наших меньших! В Украине отмечают День работников ветеринарной медицины



Не взирая ни на что, они в этот день остаются на своём боевом посту. Для них праздники это те же будни, потому что их помощь может понадобиться в любую минуту. И они всегда готовы её оказать, потому что врач-ветеринар это, прежде всего, человек, который ОЧЕНЬ любит животных, человек с большой душой и открытым сердцем. Поэтому именно ему мы и доверяем здоровье и жизнь четырёхлапых членов семьи!

"Сегодня профессия врача-ветеринара - одна из самых востребованных на рынке труда, - говорит Анна, специалист, более чем с 10-летним стажем, одной из харьковских ветклиник. - Ведь в последнее время обращений стало в разы больше. Поспособствовало этому и то, что у нас в Харькове работает прекрасный приют для животных, много людей приходят туда, выбирают себе домашних питомцев. И вы знаете, даже карантин сыграл свою роль, многие приобретали четырёхлапых друзей, для того, чтобы скоротать одиночество. Да и много сейчас просто небезразличных людей, волонтёров, которые не проходят мимо обездоленных животных. Это отрадно. Но болячки и недуги у животных, к сожалению, не редкость. И поэтому мы всегда рядом. Более того, хочу сказать, что ветеринар сегодня это не узконаправленный специалист – это универсальный доктор, вооружённый самыми современными медицинскими технологиями и оборудованием".

И, действительно, трудно даже представить себе ветклинику, в которой не было бы диагностической и ультразвуковой диагностики, лабораторных исследований и всё для того, констатирует Анна Кальченко, чтобы как можно точнее и быстрее установить диагноз.

"Ведь мы врачи и наша цель – как можно быстрее выявить заболевание наших пушистых питомцев, кстати, собаки и кошки наши самые частые пациенты. Мы постоянно внедряем новейшие разработки в ветеринарной медицине, чтобы предоставить высочайшее качество обслуживания. Вот, к примеру, сейчас такие доступные диагностические инструменты как УЗИ, рентгенология и лаборатория даёт возможность диагностировать переломы костей и изображения внутренних органов, мы узнаем о состоянии почек и печени питомца, проводя ряд анализов. А когда в наличие тут же собственная лаборатория, то и результаты готовятся минуты вместо нескольких дней. А значит быстрее начинается лечение, соответственно и наши маленькие пушистые пациенты смогут почувствовать себя лучше намного раньше".

К тому же в ветклиниках сегодня работают специалисты по офтальмологии и урологии, акушерству и гинекологии, дерматологии, онкологии и хирургии, открываются дневные стационары и реанимации для оказания неотложной помощи животным. Врачи-ветеринары в работе 24/7, потому что любят и ценят свою работу и готовы всегда жертвовать собственным временем, чтобы позаботиться о братьях наших меньших.

И чем больше опыт их работы – тем больше у них друзей пушистых, мохнатых и хвостатых Это уже проверено годами. А вот наилучшая благодарность для них, говорят, это счастливые глаза хозяев четырёхлапых, довольное мурлыканье, щенячий визг или радостное виляние хвостом! С праздником, работники ветеринарной медицины!

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