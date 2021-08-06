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06.08.2021  11:51   

Часть Индустриального проспекта перекроют на два дня

Движение транспорта по пр. Индустриальному, в районе перекрестка с ул. Косарева, будет запрещено с 8:00 7 августа до 8:00 9 августа.


РЕДПОСТ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департаменте инфраструктуры. Запрет движения связан с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном трубопроводе.
 
Объезд закрытого участка на время работ будет осуществляться по соседним улицам: Косарева, Станкостроительной, Библика, пр. Александровском и др.
 
В связи с этим, автобусы №102э, 147э, 213э, 261э при движении в сторону пр. Московского будут курсировать следующим образом: пр. Александровский - пр. Архитектора Алешина - ул. Библика - пр. Индустриальный и далее по маршруту.
 
Также с 8:00 7 августа до 5:00 9 августа будет запрещено движение троллейбусов по пр. Александровскому, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до пр. Индустриального, пр. Индустриальному и ул. 12 Апреля до разворотного круга «Ул. 12 Апреля».
 
В связи с этим, движение троллейбуса №3 будет организовано следующим образом: разворотный круг «Ул. Университетская» - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - пр. Александровский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский (разворот) - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - разворотный круг «Ул. Университетская».
 
На время проведения работ троллейбус №36 - не ходит.
Тэги:  движение, харьков
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