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04.08.2021  15:59   

Когда будет горячая вода у жителей Индустриального района Харькова?

Воды в одном из районов Харькова нет из-за ремонта тепломагистрали на перекрестке Индустриального проспекта и улицы Мира.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, меняют 2400 метров трубопровода магистрали № 32. Она транспортирует теплоноситель от ТЭЦ-4 и обеспечивает теплом около 40% жителей района.
 
На участке от Индустриального проспекта до улицы Косарева меняют трубы диаметром  600 мм. со специальной изоляцией, что позволит свести к минимуму аварийные ситуации. Трубы прочнее и устойчивее к механическим повреждениям. Так же заменены неподвижные опоры, арматура и восстановлены тепловые камеры. Сейчас подходит к финишу монтажные работы.
 
"Планируем к двадцатому августа восстановить снабжение горячей водой. А срок полного окончания работ с благоустройством - сентябрь месяц" - подчеркнул технический директор КП "ХТС" Евгений Кауркин. 
 
Кроме магистрали идут работы и во дворах. Там меняют внутриквартальные сети и ремонтируют котельные - два котла капитально отремонтируют. Всего по городу в 2021 году хотят заменить почти сотню километров тепловых сетей. Двадцать пять километров труб уже уложено. Идет благоустройство. А вот остальные объекты в разных районах города  еще в процессе.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове заменят около 100 километров теплосетей.

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Тэги:  горячая вода, ремонт, харьков, тепломагистраль
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