04.08.2021 15:52 Александра Жук

100-летний харьковчанин рассказал о секрете своего долголетия (фото)

Харьковчанин Владимир Власов, который сегодня отмечает столетний юбилей, - бодрый, спортивный и социально активный.



Фото: Василий Голосный

Он прошел Вторую мировую войну в составе Черноморского Военно-Морского флота, участвавал в обороне Севастополя и Кавказа. Шрамы от ранения головы и груди, полученные на фронте, до сих пор напоминают о том, через что прошлось пройти.

«Бомбежка была сильная . Половина домов была разрушена. И вот недалеко разорвалась, по голове мне ударила. Был шрам вот такой вот. Два ребра треснутые» - рассказывает Владимир Власов, ветеран, юбиляр.

Но все это только закалило характер, рассказывает ветеран. Он один из тех, кто не только выжил, но и прошел всю войну. А дальше было возвращение в Харьков, почти полвека в рядах института "Укргидротяжмаш" и постоянная социальная активность.

Чтобы дети помнили, Владимир Власов написал автобиографическую книгу, куда вошло самое ценное. Все свои 100 лет, рассказывает ветеран, он никогда не скучал. На вопрос, в чем его формула долголетия, улыбается, говорит, что живет в "формате 3-Д".

«Это я придумал: доживаю, доедаю, донашиваю. Просыпаюсь, делаю зарядку, хорошую зарядку. У меня книжечка есть. Там программа для женщин, для молодежи до 60 лет, для стариков 60 лет. Я делаю до 60-лет. Каждый день. Если надо проехать две остановки трамваем, я никогда не поеду, я пойду пешком. Стараюсь ходить пешком больше»? - рассказывает Владимир Власов.

С самого утра Владимир Петрович принимает поздравления. Квартира постепенно заполняется цветами.

Юбиляра благодарят за его бесценный подвиг, любовь к жизни и Харькову, и приглашают на празднование Дня освобождения города. Ветеран обещает и в этом году поздравить Харьков с Днем рождения.

«Мне сегодня было приятно выполнить поручение Игоря Александровича Терехова и поздравить легенду, героя нашего города, Владимира Петровича Власова, который отмечает 100 летний юбилей. Это герои, это созидатели - они пришли всю войну, они завоевали нам мир, они восстанавливали наш город и после восстановления приумножили те успехи, которыми сегодня гордится наш город. Я рад, что такие люди есть в городе, безусловно, они нас вдохновляют на работу, на то, чтобы этот город развивался, был краше и наши люди радовались жизни в нашем городе. Именно над этим мы работаем и будем продолжать развивать город» - сообщил Александр Новак, первый заместитель Харьковского городского головы.

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