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04.08.2021  15:29   

Тело пропавшей девушки найдено в водоеме под Харьковом (фото)

Трагедия разыгралась на водохранилище в пригороде Харькова.


//t.me
Как сообщаент РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом обнаружилась страшная находка. 
 
Тело девушки, упавшей во время катания на катамаране, всплыло в водах Вяловского водохранилища.
 
Трагедия произошла 18 июля 2021 года. 
 
Выражаем соболезнования родным.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители не могут найти Викторию Лукашову.
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