04.08.2021 16:06
Где можно оставить заявку на получение "Карты харьковчанина"
Заполнить бумажные анкеты на получение «Карты харьковчанина» уже возможно в центрах предоставления админуслуг Харькова.
РЕДПОСТ
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ
сообщил руководитель КУ «Офис реформ Харькова», куратор проекта Павел Столбовой. Он отметил, что отныне подать бумажную анкету могут все харьковчане, взяв необходимые бланки в ЦПАУ своего района. Можно взять сразу несколько анкет для своей семьи и близких, чтобы заполнить их дома. Однако, при сдаче заявления необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.
Он также сообщил, что завершается процесс заполнения анкет школьниками, сотрудниками коммунальных учреждений и предприятий, а также структурных подразделений городского совета. Так, анкеты уже заполнили более 200 тыс. человек. По словам руководителя проекта, те харьковчане, которые сейчас находятся в отпуске за пределами Харькова, могут воспользоваться электронной анкетой
или заполнить бумажный вариант уже по возвращению в город.
Также он сообщил, что в городе стартовал конкурс на лучший слоган проекта «Карта харьковчанина». Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо заполнить гугл-форму
на официальном сайте проекта. Работы будут приниматься до 23 августа.
Напомним, в городе работает «горячая линия», куда можно обратиться по вопросам, связанным с «Картой харьковчанина». Задать вопросы и уточнить необходимую информацию можно по телефону: 725-15-35.
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