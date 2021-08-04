Взятка в миллион гривен: под подозрением - председатель Харьковского облсовета

04.08.2021 16:18

Прокурор САП по поручению исполняющего обязанности Генпрокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении.

По версии следствия в начале 2021 года председатель Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил взятку в 1 050 000 грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковской облсовет.

В течение первого полугодия 2021 чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.