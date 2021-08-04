04.08.2021 16:18
Взятка в миллион гривен: под подозрением - председатель Харьковского облсовета
Прокурор САП по поручению исполняющего обязанности Генпрокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении.
//nabu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт НАБУ, 4 августа 2021 года председателю Харьковского областного совета сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины ( «Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды»).
По версии следствия в начале 2021 года председатель Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил взятку в 1 050 000 грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковской облсовет.
В течение первого полугодия 2021 чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напоминаем, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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