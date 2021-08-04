04.08.2021 17:12

Исчез из больницы, подняв на ноги полицию: под Харьковом подросток сбежал на речку (фото)

Копы в пригороде Харькова нашли парня, убежавшего из больницы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, в дежурную часть Харьковского райуправления полиции № 3 оклоло 16.00 2 августа 2021 года обратились работники больницы, сообщив, что 15-летний житель Змиевского района ушел из отделения больницы, где находился на стационарном лечении, и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Получив информацию, по тревоге было пидняты все наряды полиции, в течение двух часов обнаружившие мальчика в селе Коропово Чугуевского района.

С подростком полицейские провели профилактическую беседу по недопущению такого поведения в дальнейшем. В отношении его родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Наопним, ранее мы писали о том, что тело пропавшей девушки найдено в водоеме под Харьковом.