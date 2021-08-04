04.08.2021 18:01

Пляжный гандбол. Харьковчане - вице-чемпионы Украины (фото)

На побережье Черного моря состоялось первенство Украины, на котором харьковские спортсмены завоевали серебряные медали.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный в Скадовске прошел юниорский чемпионат Украины по пляжному гандболу.

На состязаниях, в которых схватились за медали 24 команды, Первая столица, представленная мужской командой КДЮСШ №1 и женской - ХНУПС имени И. Кожедуба, отметилась успешным выступлением парней.

Мужской турнир прошел в два групповых этапа, харьковчане успешно прошли оба, а в полуфинале выиграли луцкой "Волыни". В "золотом" поединке против "Мелитополя" подопечные Юрия Андрусенко первый период выиграли со счетом 22:20, второй проиграли - 18:20. Судьба медалей решалась в серии буллитов. Здесь сильнее оказались мелитопольцы - 7:6.

Харьковчанин Никита Граур стал лучшим бомбардиром чемпионата. На его счету 156 очков.

Женская команда Харькова заняла на соревнованиях четвертое место.

прыгуньи. Напомним, ранее мы сообщали об успехах на Олимпиаде в Токио харьковских синхронисток