Главная Новости Харькова Спорт Пляжный гандбол. Харьковчане - вице-чемпионы Украины (фото)
04.08.2021  18:01   

Пляжный гандбол. Харьковчане - вице-чемпионы Украины (фото)

На побережье Черного моря состоялось первенство Украины, на котором харьковские спортсмены завоевали серебряные медали.

Харьковские гандболисты стали вице-чемпионами Украины. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный в Скадовске прошел юниорский чемпионат Украины по пляжному гандболу.
 
На состязаниях, в которых схватились за медали 24 команды, Первая столица, представленная мужской командой КДЮСШ №1 и женской - ХНУПС имени И. Кожедуба, отметилась успешным выступлением парней. 
 
Мужской турнир прошел в два групповых этапа, харьковчане успешно прошли оба, а в полуфинале выиграли луцкой "Волыни". В "золотом" поединке против "Мелитополя" подопечные Юрия Андрусенко первый период выиграли со счетом 22:20, второй проиграли - 18:20. Судьба медалей решалась в серии буллитов. Здесь сильнее оказались мелитопольцы - 7:6.
 
Харьковчанин Никита Граур стал лучшим бомбардиром чемпионата. На его счету 156 очков.
 
Женская команда Харькова заняла на соревнованиях четвертое место.
 
Напомним, ранее мы сообщали об успехах на Олимпиаде в Токио харьковских синхронисток и прыгуньи.
 

 

Тэги:  гандбол, вице-чемпионы, харьков, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.06 Спорт Пляжный гандбол. Харьковчане выиграли международный турнир 21.04 Спорт Пляжный гандбол. Харьковчане отвоевали бронзу всеукраинского турнира 02.03 Спорт Гандбол. Харьковские юниоры - вице-чемпионы и призеры состязаний
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 