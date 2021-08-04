Пляжный гандбол. Харьковчане - вице-чемпионы Украины (фото)

На побережье Черного моря состоялось первенство Украины, на котором харьковские спортсмены завоевали серебряные медали.
Звезды гороскопа будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
4 августа отмечается День одиноких работающих женщин (Single Working Women's Day) – день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе.
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