04.08.2021 18:53

В Харькове в детсаду на Салтовке откроют новую группу

В Харькове идет капитальная реконструкция помещения для создания всех условий для приема детей.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , в детсаду №108 по адресу улица Дружбы Народов, 219 откроют новую группу. Раньше в этом блоке была библиотека, сейчас она переехала в другое здание, а это помещение освободили от мебели, старого ремонта и начали ее преобразовывать в детскую группу.

По окончанию капитальной реконструкции, для детей обустроят отдельный вход, раздевалки со шкафчиками, лавками и полочками, спальню и игровую комнату. Кстати, ее поделят по секторам: то есть, детям будет, где и поесть, и поиграть.

Также в группе наладят систему теплоснабжения и других коммуникаций. По словам заведующей детского сада, ремонт начался с июля, а закончится в новом учебном году. Также, как заверила директор Департамента Ольга Деменко, дополнительных групп в этом году по Харькову откроют не менее 10.

Напомним, ранее мы писали о планах Харькова по развитию дошкольного образования на 2021 год.

Фотогалерея