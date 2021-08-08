08.08.2021 14:58

В Харькове пьяный водитель маршрутки пытался подкупить полицейских (фото)

Чем закончилась попытка дать взятку рассказали патрульные Харькова.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, вечером 7 августа 2021 года патрульные остановили автобус Isuzu на Московском проспекте. Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти соответствующий обзор.

Мужчина явно не желал проходить освидетельствование и неоднократно предлагал патрульным взятку в 20 000 гривен. Правоохранители неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за попытку подкупа. Но водитель не реагировал на предупреждения.

Копы немедленно вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. На водителя автобуса патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.

Ранее мы писали о том, как водитель Волга пытался подкупить патрульных , остановленный на Московском проспекте.