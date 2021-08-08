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08.08.2021  16:21   

Копы спасли ребенка, сопроводив машину с ним в больницу Харькова (видео)

В Харькове травмированному ребенку нужна была срочная медпомощь.


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Как сообщает РЕДПОСТ,  ссылаясь на Патрульную полицию,  днем ​7 августа 2021 года ​на Салтовском Шоссе к патрульным обратился мужчина и сообщил, что в его авто малолетний сын, который сильно травмировался и нуждается в срочной помощи врачей. Отец волновался, что из-за загруженности улиц они не успеют вовремя доехать до больницы. 
 
Патрульные включили световые и звуковые сигналы и  сопровождали машину в больницу, где мальчика уже ждали медики. 
 
Мужчина выразил поблагодарность инспекторам Дмитрию Тертышному и Богдану Песикову за помощь.  
 
 
 
 
 
Тэги:  спасли ребенка, патрульные, харьков, травма
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