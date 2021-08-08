Копы спасли ребенка, сопроводив машину с ним в больницу Харькова (видео)

В Харькове травмированному ребенку нужна была срочная медпомощь.
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Звезды гороскопа склоняют к самоорганизации, четкости и пунктуальности, поэтому день идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству – оно может быть излишне требовательным.
В воскресенье, 8 августа, в Харьковской области сохранится неустойчивый характер погоды.
Во второе воскресенье августа отмечается День строителя.
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