21.06.2022 14:30 Виталий Хиневич

При помощи онлайн-платформы дети смогут продавать digital-версии своих рисунков

В Украине начала работу интернет платформа LELEKA.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что международная команда волонтеров запустила интернет платформу LELEKA. При помощи нее дети из Украины, смогут продавать свои рисунки.

У детей появится возможность продавать печатные версии своего искусства, а дизайнеры проекта превратят рисунки в качественный digital-файл для печати.

Полученные деньги будут перечислены на банковские счета родителей с учетом вычета налога и комиссии платежных сервисов Stripe и Wise. Стоимость каждого рисунка составляет £7 (250 гривен).

Каждая творческая работа имеет короткое описание, созданное ребенком.

Для участия в проекте необходимо перейти по ссылке