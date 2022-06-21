21.06.2022 14:25 Дмитрий Колоней

Экс-вратарь харьковских команд с первых дней войны защишает Украину

Харьковский спортсмен Руслан Зарубин отвез семью в безопасное место, а сам стал на защиту Слобожанщины.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Нацгвардию Украины, бывший вратарь "Металлиста 1925", "Александрии" и ряда других украинских клубов Руслан Зарубин защищает Украину в рядах Нацгвардии в Харьковской области.

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39-летний Руслан Зарубин завершил карьеру футболиста в прошлом году. Перед российским вторжением начал заниматься тренерством. Война застала его на собрании, где он готовил голкиперов ко второй части сезона.

На службу спортсмен поступил вместе со своим многолетним одноклубником и другом Игорем Чередниченко.

«С Игорем мы в одной части, но в разных подразделениях. Мы давно договаривались, что пойдем в военкомат вместе. Дружим более 20 лет, играли вместе в 5 разных командах. На войне снова вместе. Это уже шестая команда выходит. В декабре у меня была операция на травмированном колене, поэтому в начале войны я не мог мобилизоваться из-за состояния здоровья. Временно переехал в Черновцы, занимался волонтерством. Когда нога немного зажила и я перестал хромать вернусь в Харьков и пошел в военкомат», - говорит Руслан.

Руслан Зарубин получил раздел в одну из частей НГУ, которая сейчас обороняет Харьков. Говорит, что это было сознательное и взвешенное решение:

«Прежде всего – это моя земля и моя страна. И я не считаю, что мы должны переложить ответственность только на военных. Это наша общая Родина, и ради того, чтобы на этой территории и дальше была Украина я здесь.Я приятно удивлен, насколько многие люди объединились вокруг общей цели и верят в нашу победу. Никогда не представлял себя военным, но когда увидел как воюют совсем молодые ребята, то просто не смог оставаться в стороне», - делится гвардиец.

«На войне многому учишься, открываешь что-то новое. После победы я хочу вернуться к тренерской деятельности, хочу снова увидеть семью и детей. А еще дальше строить жизнь в свободном государстве», – убежден Руслан Зарубин.