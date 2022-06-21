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21.06.2022  14:05   Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики восстанавливают горячее водоснабжение

Специалисты «ХТС» проводят ремонтные работы.

Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что в Немышлянском и Слободском филиалах возобновляют горячее водоснабжение в пределах 19-й и 66-й магистралей.
 
«В настоящее время продолжается заполнение, прогрев и постепенное подключение абонентов. По улице Зерновой засыпают и готовят к заполнению 95-ю магистраль диаметром 1000 мм. 62-я и 64-я магистрали также заполняются водой, проходят гидроиспытание, дефекты перед прогревом устраняют», - сообщили в КП «ХТС».
 
Кроме того, Холодногорский филиал предприятия готовит магистрали для заполнения водой от ТЭЦ-5.
 
«Завершается реконструкция по проекту Мирового банка камеры 7835. Осуществляется переключение по заполнению от ТЭЦ-5 78-й магистрали к камере 7802», - отметили в КП «ХТС».
 
Кроме того, идет подготовка Холодногорского района к отопительному сезону. В частности, продолжается ремонт котельной по ул. Славянской, по улице Чеботарской заменяют трубопровод, а по улице Ильинской работы завершили - там засыпают территорию ремонта и планируют ее благоустройство.
 
Напомним, в Харькове временно остановлено движение метро на Салтовку.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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