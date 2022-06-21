21.06.2022 14:05 Виталий Хиневич
Харьковские коммунальщики восстанавливают горячее водоснабжение
Специалисты «ХТС» проводят ремонтные работы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что в Немышлянском и Слободском филиалах возобновляют горячее водоснабжение в пределах 19-й и 66-й магистралей.
«В настоящее время продолжается заполнение, прогрев и постепенное подключение абонентов. По улице Зерновой засыпают и готовят к заполнению 95-ю магистраль диаметром 1000 мм. 62-я и 64-я магистрали также заполняются водой, проходят гидроиспытание, дефекты перед прогревом устраняют», - сообщили в КП «ХТС».
Кроме того, Холодногорский филиал предприятия готовит магистрали для заполнения водой от ТЭЦ-5.
«Завершается реконструкция по проекту Мирового банка камеры 7835. Осуществляется переключение по заполнению от ТЭЦ-5 78-й магистрали к камере 7802», - отметили в КП «ХТС».
Кроме того, идет подготовка Холодногорского района к отопительному сезону. В частности, продолжается ремонт котельной по ул. Славянской, по улице Чеботарской заменяют трубопровод, а по улице Ильинской работы завершили - там засыпают территорию ремонта и планируют ее благоустройство.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости