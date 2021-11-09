    
Главная Новости Харькова Общество Борьба с наркотиками в Украине: начал работу чат-бот от патрульной полиции
09.11.2021  15:25   Виталий Хиневич

Борьба с наркотиками в Украине: начал работу чат-бот от патрульной полиции

При помощи нового программного обеспечения можно сообщать о выявленных наркотических веществах и гражданах, причастных к их сбыту.

Борьба с наркотиками в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины. 
 
Отмечается, что все сообщения можно будет оставлять анонимно.
 
Для этого необходимо установить чат-бот, который доступен в Telegram и указать необходимую информацию. 
 
В частности, сообщить населенный пункт, в котором произошло правонарушение, адрес, где произошло преступление, и место, где спрятано наркотическое вещество. 
 
Чтобы сотрудники как можно быстрее отреагировали на полученную информацию, желательно прикрепить файл с геолокацией.
 
Напомним, между Харьковским горсоветом и Нацполицией будет подписан Меморандум о сотрудничестве, который расширит круг возможностей для работы по противодействию наркомании в рамках программы «Чистый город».
 
Источник:   Национальная полиция Украины
 Тэги:  чат-бот, наркотики, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.03 Общество Харьковчане могут анонимно сообщать о распространении наркотиков в чат-бот @StopDanger 22.03 Общество Харьковская полиция совместно с городскими властями и общественностью запускает чат-бот «StopDanger» по борьбе с наркопреступностью 23.10 Власть Бесплатный сервис для предпринимателей запустили в Харькове (Горсовет)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 