09.11.2021 15:25 Виталий Хиневич

Борьба с наркотиками в Украине: начал работу чат-бот от патрульной полиции

При помощи нового программного обеспечения можно сообщать о выявленных наркотических веществах и гражданах, причастных к их сбыту.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Отмечается, что все сообщения можно будет оставлять анонимно.

Для этого необходимо установить чат-бот, который доступен в Telegram и указать необходимую информацию.

В частности, сообщить населенный пункт, в котором произошло правонарушение, адрес, где произошло преступление, и место, где спрятано наркотическое вещество.

Чтобы сотрудники как можно быстрее отреагировали на полученную информацию, желательно прикрепить файл с геолокацией.

Напомним, между Харьковским горсоветом и Нацполицией будет подписан Меморандум о сотрудничестве, который расширит круг возможностей для работы по противодействию наркомании в рамках программы «Чистый город».