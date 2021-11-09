09.11.2021 15:59

Почти каждый второй горожанин заполнил анкету на получение Карты харьковчанина

На оформление "Карты харьковчанина" уже заполнили анкету около 600 000 людей, а это почти каждый второй горожанин.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспонлент портала РЕДПОСТ , по информации директора Департамента цифровой трансформации Галины Литвинец, 259 тысяч карт уже изготовлены, половина из них уже роздана своим владельцам. Первыми получают те, кто заполнил анкету раньше всех, и так по очереди.

Некоторым горожанам карты выдают с задержкой, это связано с тем, что харьковчане могут делать ошибки при заполнении анкет и поэтому для того, чтобы данные были достоверные, нужно их перепроверить.

Всем тем, кто заполнил анкету на оформление карты на данный момент, но ещё её не получил, обещают выдать ее до конца этого года, говорит Галина Литвинец. Кроме того, категории людей, которые могут оформить карту, расширили. Теперь её могут получить студенты и те люди, которые официально трудоустроены в Харькове.

А для того, что бы заполнить анкету, достаточно зайти на сайт и внести свои данные онлайн или же обратится в ЦНАПы и управления соцзащиты населения. Работники коммунальных предприятий могут обратится к своим работодателям, а школьники, их родители и студенты в свои учебные учреждения.

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На данный момент функционал карты такой:

Аптека 911 скидка на 25 наименований; Книголенд 5% на весь ассортимент; Восторг 5% на весь ассортимент, кроме акционнных; Парк Горького 3-16% на все аттракционы; Зоопарк - бесплатный вход. И соответвенно е-тикет. Пополнить карту можно в терминалах е-тикета, на них должны быть специальные наклейки, которые указывают, что эта возможность доступна.

Со списком остальных партнёров можно ознакомится на сайте карты. Сейчас они проходят этап технической интеграции - это довольно сложный процесс, отмечают кураторы проекта. Потому что, чтобы предоставлять качественную услугу обладателям карты, нужно наладить все нужные настройки. Сейчас получают карты все категории населения в порядке очереди, но особенно активно их выдают льотникам и пенсионерам.

И те, у кого льготная карта, должны сначала израсходовать все поездки на е-тикете, потому что после активации льготной "Карты харьковчанина" е-тикет будет заблокирован. При этом, если харьковчанин получил карту, то работать как проездной билет она начнёт с начала следующего месяца. Это сделано для того, что бы можно было потратить деньги на е-тикете или, в случае, если это не удалось, деньги возможно перенести на "Карту харьковчанина". Сделать это можно в метро на Историческом музее.

Также кураторы проекта просят, если е-тикет больше не нужен - его можно сдать в любом вестибюле метро или в автобусах, где принимают карты. Дальше они отправятся на утилизацию. Льготная "Карта харьковчанина" имеет такие привилегии как и Льготный е-тикет, только с большим функционалом.

Также в случае возникновения каких-то проблем с работой карты или любых других вопросов харьковчан просят обращаться на телефон горячей линии 15-35, а свои отзывы и предложения оставлять на сайте "Карты харьковчанина" или в социальных сетях проекта.

Напомним, ранее мы писали о том, что появились аферисты , которые выдают себя за волонтеров проекта "Карта харьковчанина". Настоящие волонтеры проекта имеют право только уточнять данные, но не будут предлагать вам за что-либо заплатить.

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