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09.11.2021  16:19   Дмитрий Колоней

Сбила велосипедиста и двух детей: под Харьковом будут судить девушку-водителя

В пригороде Харькова автомобилистка вылетела на встречку и сильно травмировала детей.

ДТП Харьков: Девушка сбила велосипедиста и двух детей в Чугуеве
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Сергея Прилуцкого, установлено, что в первый день осени 2021 года в Чугуеве 22-летняя девушка за рулем ВАЗа на нерегулируемом перекрестке столкнулась с велосипедистом.
 
 
Затем автмобилистка вылетела на встречную полосу, потеряв управление, и сбила двоих 11-летних детей, шедших у бордюра во встречном направлении. Мальчик и девочка получили многочисленные травмы.
 
Обвинительный акт в отношении автолюбительницы направлен в Чугуевский городской суд Харьковской области.
В случае, если ее признают виновной, девушке грозит тюремный срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
 
Напомним, ранее мы писали о ДТП с участием ребенка, котрого сбил грузовик на пешеходном переходе.
 

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  дтп, сбила детей, харьков, авария, чугуев
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