09.11.2021 16:19 Дмитрий Колоней

Сбила велосипедиста и двух детей: под Харьковом будут судить девушку-водителя

В пригороде Харькова автомобилистка вылетела на встречку и сильно травмировала детей.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Сергея Прилуцкого, установлено, что в первый день осени 2021 года в Чугуеве 22-летняя девушка за рулем ВАЗа на нерегулируемом перекрестке столкнулась с велосипедистом.

Затем автмобилистка вылетела на встречную полосу, потеряв управление, и сбила двоих 11-летних детей, шедших у бордюра во встречном направлении. Мальчик и девочка получили многочисленные травмы.

Обвинительный акт в отношении автолюбительницы направлен в Чугуевский городской суд Харьковской области.

В случае, если ее признают виновной, девушке грозит тюремный срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, ранее мы писали о ДТП с участием ребенка , котрого сбил грузовик на пешеходном переходе.