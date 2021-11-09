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09.11.2021  16:35   Виталий Хиневич

Миллионный пассажир Харьковского аэропорта получил призы

8 ноября 2021 года аэропорт встретил миллионного пассажира.

Миллионный пассажир Харьковского аэропорта
Фото: аэропорт "Харьков"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского аэропорта. 
 
Отмечается, что миллионным пассажиром в 2021 году стал гражданин Румынии Петер Фаркас.
 
 
Мужчина получил сертификат на билеты от компании Wizz Air, на предоставление VIP-обслуживания в аэропорту «Харьков» и посещение ресторана «Полет» в VIP-терминале.
 
Кроме этого сообщается, что почетную цифру международному аэропорту «Харьков» уже удавалось достичь в 2019 году.
 
Напомним, венгерский лоукостер возобновил давно ожидаемые и запустил новые рейсы из Харькова.
 
Источник:   Аэропорт "Харьков"
 Тэги:  аэропорт "харьков" миллионный пассажир, харьков
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