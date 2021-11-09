09.11.2021 16:35 Виталий Хиневич

Миллионный пассажир Харьковского аэропорта получил призы

8 ноября 2021 года аэропорт встретил миллионного пассажира.

Фото: аэропорт "Харьков"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского аэропорта.

Отмечается, что миллионным пассажиром в 2021 году стал гражданин Румынии Петер Фаркас.

Мужчина получил сертификат на билеты от компании Wizz Air, на предоставление VIP-обслуживания в аэропорту «Харьков» и посещение ресторана «Полет» в VIP-терминале.

Кроме этого сообщается, что почетную цифру международному аэропорту «Харьков» уже удавалось достичь в 2019 году.

Напомним, венгерский лоукостер возобновил давно ожидаемые и запустил новые рейсы из Харькова.