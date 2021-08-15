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15.08.2021  17:59   

ДТП в Харькове: Пьяная наездница влетела в трамвай (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


//t.me
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие.
 
В районе Киевской легковой автомобиль въехал в трамвай.
 
Со слов водителя трамвая, за рулём машины находилась пьяная дама, которая врезалась в трамвай на повороте с мойки на Моисеевской.
 
 
 
 
Напомним, ранее мы писали о пьяном водителе маршрутки, который пытался подкупить остановивших его патрульных. 

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, трамвай
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