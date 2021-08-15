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15.08.2021  17:21   

Убит мэр Кривого Рога Константин Павлов (фото)

Городской голова Кривого Рога найден мертвым.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, убили мэра Кривого Рога Константина Павлова. 
 
Труп Константина Павлова сегодня нашли в селе Вольное, под Кривым Рогом на веранде дома. Рядом с телом было найдено ружье.
 
Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович.
 
 
 
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в тюрьме непризнанной республики «ДНР» убили чемпиона Украины по дзюдо Евгения Сотникова.  
Тэги:  убийство, мэр, крвой рог, украина, труп, смерть
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