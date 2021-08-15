15.08.2021 16:48

Еле ходивший дедушка из-под Харькова найден в десятках километров от дома

О поиске пожилого жителя пригорода Харькова рассказали волонтеры.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, 1 августа 2021 года волонтеры Поисково-спасательного отряда "Милена" увидели в социальных сетях информацию о том, что в этот же день в пгт. Казачья Лопань пропал дедушка. Связавшись с родственниками, они собрали нужную информацию. Стало известно, что потерявшийся ушёл из дома глубокой ночью, пока все спали. Точные обстоятельства пропажи были непонятны, к тому же он очень плохо ходил и плохо разговаривал, из дома практически не выходил, а за пределы двора тем более.

Сперва поиски результатов практически не дали - ни прочесывание местности, ни квадрокоптер. Но 2 августа, обзванивая больницы и службы скорой помощи, выяснилось, что 1 августа был вызов бригады скорой помощи с отказом от госпитализации к мужчине, описание и другая инфорация о котором совпадала с пропавшим. Но вызов поступил из Харкова, с Большой Панасовской улицы. Было непонятно, как еле ходивший мужчина мог преодолеть несколько десятков километров до Харькова.

4 августа последовал еще один вызов врачей в тот же район от того же человека. На следующий день - новый поиск волонтеров, но в Харькове. Результата не было, но были расклеены и распространены ориентировки. Вскоре в распоряженни поисковиков оказалось фото, сделанное 1 августа сотрудниками, которые сняли зашедшего к ним пожилого мужчину на всякий случай, потому что он показался им странным. Оказалось, что это, действительно, дедушка, которого искали.

Утром 6 августа 2021 г. распространие ориентировок принесло плоды - поступили звонки от врача и фельдшера 4-й неотложки, сообщивших, что дедушка поступил в отделение больницы в ночь с 4 на 5 августа.

Родственники сразу поехали в больницу и да, это был пропавший дедушка, непонятным образом оказавшийся в Харькове и расплакавшийся от счастья и встречи с родными.

Вот так совместными усилиями родственников, волонтеров, интернет-паблика и врачей этот поиск закончился благополучно!