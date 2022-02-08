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08.02.2022  22:03   Дмитрий Колоней

Под Харьковом нашли пропавшего без вести подростка-спортсмена (фото)

16-летнего Максима Чирика удалось найти под Харьковом на третий день поисков.


Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершились розыски тинейджера, отправившегося на соревнования и пропавшего без вести. Он был найден живым. 

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С 16-летним Максимои Чириком прервалась свзязь 5 февраля 2022 года. Худощавый, русоволосый и темноглазый паренек из Бригадировка, живущий и учащийся в Харькове, в черной кофте, брюках, куртке и кроссовках 4 февраля 2022 года около девяти часов вечера ушел из дома. А 5 февраля вышел на связь, сообщив, что  у него садится заряд аккумулятора на телефоне и он направляется на соревнования в г. Змиев. 

Напомним, ранее мы писали о найденном трупе молодого парня, пропавшего по дороге в Харьков.

 

Тэги:  пропал, найден живым, харьков, бригадировка
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