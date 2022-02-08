08.02.2022 22:03 Дмитрий Колоней

Под Харьковом нашли пропавшего без вести подростка-спортсмена (фото)

16-летнего Максима Чирика удалось найти под Харьковом на третий день поисков.



Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершились розыски тинейджера, отправившегося на соревнования и пропавшего без вести. Он был найден живым.

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С 16-летним Максимои Чириком прервалась свзязь 5 февраля 2022 года. Худощавый, русоволосый и темноглазый паренек из Бригадировка, живущий и учащийся в Харькове, в черной кофте, брюках, куртке и кроссовках 4 февраля 2022 года около девяти часов вечера ушел из дома. А 5 февраля вышел на связь, сообщив, что у него садится заряд аккумулятора на телефоне и он направляется на соревнования в г. Змиев.

Напомним, ранее мы писали о найденном трупе молодого парня, пропавшего по дороге в Харьков.