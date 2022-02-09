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09.02.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 9 февраля

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.

Погода в Харькове

Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -3°...0°C (ощущается как -6°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 25%. Сутки начнутся благопритной космической погодой. Но к вечеру ситуация ухудшится – вплоть до слабых магнитных бурь.

Народные приметы. В этот день наблюдали за облаками: если облака идут против ветра — к снегу. На снегопад также указывал дым из трубы: если он стелился по земле без ветра, следовало ожидать снега.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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