09.02.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 9 февраля

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.

Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -3°...0°C (ощущается как -6°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 25%. Сутки начнутся благопритной космической погодой. Но к вечеру ситуация ухудшится – вплоть до слабых магнитных бурь.



Народные приметы. В этот день наблюдали за облаками: если облака идут против ветра — к снегу. На снегопад также указывал дым из трубы: если он стелился по земле без ветра, следовало ожидать снега.