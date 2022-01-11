11.01.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Исчезла недалеко от дома: в Харькове через три дня нашли пропавшую женщину с Новых Домов (фото)

В Харькове найдена 33-летняя Вита Чурбанова.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершился розыск женщины на Новых Домах. 33-летняя Вита Чурбанова найдена живой в Харькове.

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Вита, невысокая, худощавая, черноволосая голубоглазая женщина, вечером 8 января 2022 года вышла из своего дома возле Дворца Спорта. Она направилась на совсем недалекую прогулку к бульвару Юрьева в черной зимней куртке ниже колен, сером хомуте, черном спортивном костюме и черных ботинках и с маленькой черной сумочкой в руках и пропала.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом найден труп пропавшего без вести мужчины.