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11.01.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Исчезла недалеко от дома: в Харькове через три дня нашли пропавшую женщину с Новых Домов (фото)

В Харькове найдена 33-летняя Вита Чурбанова.

Криминал Харьков: Найдена на третий день пропавшая недалеко от дома 33-летняя Вита Чурбанова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершился розыск женщины на Новых Домах. 33-летняя Вита Чурбанова найдена живой в Харькове.  

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Вита, невысокая, худощавая, черноволосая голубоглазая женщина, вечером 8 января  2022 года вышла из своего дома возле Дворца Спорта. Она направилась на совсем недалекую прогулку к бульвару Юрьева в черной зимней куртке ниже колен, сером хомуте, черном спортивном костюме и черных ботинках и с маленькой черной сумочкой в руках и пропала. 

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом найден труп пропавшего без вести мужчины.

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