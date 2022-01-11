11.01.2022 15:40 Виталий Хиневич

Убийство Мирославы Третяк на Харьковщине: адвокат обжалует решение суда

Адвокат стороны потерпевших намерен обжаловать решение суда.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook адвокатского объединения «Донец и Партнеры».

Сообщается, что обжаловать постановление намерены лишь в той части, где суд не увидел виновности государства в многолетнем бездействии и непринятии мер в отношении подростка и его семьи. По информации адвокатского объединения, были достаточные доказательства данного фактора.

"Была большая совокупность письменных доказательств и показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей и представителей органов государственной власти", – сообщили в адвокатском объединении.

Напомним, об исчезновении ребенк а в Харьковской области 28 июля в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась. На поиски девочки задействовали личный состав Чугуевского РУП, соседних отделов полиции, подразделения ГСЧС, Нацгвардии, группу кинологов и общественность. В этот же день около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов полиция обнаружила тело малолетней с признаками насильственной смерти в виде ушиба головы и лица.