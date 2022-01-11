11.01.2022 15:15 Виталий Хиневич

В отопительный сезон украинцы стали меньше потреблять природный газ

Население страны этой зимой стало меньше использовать природный газ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Лига.бизнес».

Сообщается, что потребление газа в этом отопительном сезоне снизилось на 5-6%. В свою очередь украинцы увеличили расход электроэнергии на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основную тепловую нагрузку несет атомная генерация. Доля производства энергии атомными электростанциями выросла в 2021 году до 55% по сравнению с 51% в 2020 году.

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Кроме этого, как заявил министр энергетики Герман Глущенко, запасы угля на складах выросли за последний месяц с 518 000 до 714 000 тонн за счет поставок морским путем.

Напомним, эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится.