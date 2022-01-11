    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность В отопительный сезон украинцы стали меньше потреблять природный газ
11.01.2022  15:15   Виталий Хиневич

В отопительный сезон украинцы стали меньше потреблять природный газ

Население страны этой зимой стало меньше использовать природный газ.

Газ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Лига.бизнес».
 
Сообщается, что потребление газа в этом отопительном сезоне снизилось на 5-6%.  В свою очередь украинцы увеличили расход электроэнергии на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Основную тепловую нагрузку несет атомная генерация. Доля производства энергии атомными электростанциями выросла в 2021 году до 55% по сравнению с 51% в 2020 году.
 
 
Кроме этого, как заявил министр энергетики Герман Глущенко, запасы угля на складах выросли за последний месяц с 518 000 до 714 000 тонн за счет поставок морским путем.
 
Напомним, эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится.
 
Источник:   Лига Бизнес
 Тэги:  отопление, газ, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.12 ЖКХ Часть центра Харькова, Павлова Поля и Одесской осталась без отопления и горячей воды 29 декабря: адреса 21.12 ЖКХ Порыв на магистрали: тепловики уточнили, когда центр Харькова будет с теплом 21.12 ЖКХ Центр Харькова – с пониженной подачей тепла: причины
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 