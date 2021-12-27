27.12.2021 16:10 Виталий Хиневич

Подорожание газа в Украине: кондитерские фабрики намерены частично остановить производство

Кондитерские компании предупредили потребителей о частичной остановке производства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу компании «Бисквит-шоколад».

Отмечается, что кондитерские компании, которые входят в ассоциацию "Укркондпром" намерены частично прекратить свое производство из-за высокой цены на газ. Такое решение возникло после того, как цена на голубое топливо составило более 73 тысяч гривен за кубометр.

«Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции»,- сообщили в компании.

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Таким образом, с продуктовых магазинов может частично исчезнуть продукция 27 крупных производителей сладостей, среди которых «АВК», «Рошен», «Харьковская бисквитная фабрика» и «Нестле Украина».

Напомним, эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится.