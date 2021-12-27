27.12.2021 15:50 Евгений Клочко

Что делать, если ПЦР-тест не видит "Омикрон"

Если человек заразился штаммом коронавируса "Омикрон", ПЦР-тест может показать негативный результат, так как у разных видов тестов нет 100% чувствительности.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев, сообщает РЕДПОСТ

Чувствительность ПЦР-тестов, отметил медик, в самом лучшем случае достигает 80%. То есть как минимум 20% всех результатов могут быть негативными. Это касается не только "Омикрона", но и других штаммов.

У ИФА и экспресс-тестов эти показатели еще ниже. Чувствительность тестов практически не зависит от конкретного штамма коронавируса.

По мнению Сергея Крамарева, не нужно закупать специфические ПЦР-тесты для "Омикрона". Врачам важно определить только то, есть ли коронавирус у человека или нет.

Если ПЦР-тест негативный, но симптомы есть, приходится сдавать анализы еще несколько раз.

"Когда врач знает, что у пациента был контакт с больным коронавирусом, когда симптомы похожи на COVID-19, когда он с большой вероятностью предполагает ковид, делаются ПЦР-тесты несколько раз. Бывает, на второй-третий раз получаем положительный результат", – сказал Крамарев.

Что же касается главных симптомов "Омикрона", то на данный момент о пяти основных:

першение в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

ночная потливость.

По данным Всемирной организации, признаки нового штамма могут проявиться в период от 3 до 14 дней после заражения. В среднем это занимает 5-6 дней.

Напомним, в Украине уже зафиксированы первые случаи нового штамма "Омикрон" . Первый украинец, у которого был зафиксирован новый штам "Омикрон" уже получил отризательный тест ПЦР. Мужчина на данные момент полностью выздоровел от COVID-19.