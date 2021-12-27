    
Главная Новости Харькова Медицина Что делать, если ПЦР-тест не видит "Омикрон"
27.12.2021  15:50   Евгений Клочко

Что делать, если ПЦР-тест не видит "Омикрон"

Если человек заразился штаммом коронавируса "Омикрон", ПЦР-тест может показать негативный результат, так как у разных видов тестов нет 100% чувствительности.

Что делать, если ПЦР-тест не видит "Омикрон"
 
Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев, сообщает РЕДПОСТ.
 
Чувствительность ПЦР-тестов, отметил медик, в самом лучшем случае достигает 80%. То есть как минимум 20% всех результатов могут быть негативными. Это касается не только "Омикрона", но и других штаммов.
 
У ИФА и экспресс-тестов эти показатели еще ниже. Чувствительность тестов практически не зависит от конкретного штамма коронавируса.
 
По мнению Сергея Крамарева, не нужно закупать специфические ПЦР-тесты для "Омикрона". Врачам важно определить только то, есть ли коронавирус у человека или нет.
 
Если ПЦР-тест негативный, но симптомы есть, приходится сдавать анализы еще несколько раз.
 
"Когда врач знает, что у пациента был контакт с больным коронавирусом, когда симптомы похожи на COVID-19, когда он с большой вероятностью предполагает ковид, делаются ПЦР-тесты несколько раз. Бывает, на второй-третий раз получаем положительный результат", – сказал Крамарев.
 
Что же  касается главных симптомов "Омикрона", то на данный момент о пяти основных:
 
  • першение в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • мышечные боли,
  • ночная потливость.
Одновременно с этим зафиксированы случаи, когда "Омикрон" вызывал опасный побочный эффект – сонный паралич.
 
По данным Всемирной организации, признаки нового штамма могут проявиться в период от 3 до 14 дней после заражения. В среднем это занимает 5-6 дней.
 
Напомним, в Украине уже зафиксированы первые случаи нового штамма "Омикрон". Первый украинец, у которого был зафиксирован новый штам "Омикрон" уже получил отризательный тест ПЦР. Мужчина на данные момент полностью выздоровел от COVID-19.
 
Источник:   СЕГОДНЯ
 Тэги:  covid-19, коронавирус, омикрон, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.12 Медицина Коронавирус: Украину ждет волна поставок вакцины 21.12 Медицина Штамм "Омикрон" в Украине: стало известно состояние первого заразившегося украинца 16.12 Медицина Новейшее лекарство от COVID Украина закупит у Pfizer
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 