27.12.2021 16:25 Евгений Клочко

В Харькове злоумышленник вырубил елки возле крематория

Злоумышленник незаконно вырубил около 30 деревьев в поселке Жихарь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области.

Сообщается, что во время патрулирования улицы Надборной в поселке Жихарь полицейские заметили мужчину, который нес молодые сосны. В ходе разбирательства выяснилось, что он не имел никаких разрешительных документов на вырубленные деревья. Рядом также было выявлено порядка 30 свежевырубленных деревьев.

На место была вызвана следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, на Харьковщине в период с 1 декабря экологи совместно с работниками лесной охраны, органов внутренних дел, общественных инспекторы по охране окружающей среды проводят рейды как в лесных насаждениях, так и на городских базарах с целью проверки соблюдения требований природоохранного законодательства при заготовке и реализации хвойных насаждений.

Если правоохранители обнаружат незаконную вырубку или транспортировку елок и сосен, нарушителей ожидает штраф в размере от 510 до 1020 грн на граждан и от 2550 до 510 на должностных лиц.