27.12.2021 16:25 Евгений Клочко
В Харькове злоумышленник вырубил елки возле крематория
Злоумышленник незаконно вырубил около 30 деревьев в поселке Жихарь.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области.
Сообщается, что во время патрулирования улицы Надборной в поселке Жихарь полицейские заметили мужчину, который нес молодые сосны. В ходе разбирательства выяснилось, что он не имел никаких разрешительных документов на вырубленные деревья. Рядом также было выявлено порядка 30 свежевырубленных деревьев.
На место была вызвана следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств правонарушения.
Напомним, на Харьковщине в период с 1 декабря экологи совместно с работниками лесной охраны, органов внутренних дел, общественных инспекторы по охране окружающей среды проводят рейды
как в лесных насаждениях, так и на городских базарах с целью проверки соблюдения требований природоохранного законодательства при заготовке и реализации хвойных насаждений.
Если правоохранители обнаружат незаконную вырубку или транспортировку елок и сосен, нарушителей ожидает штраф в размере от 510 до 1020 грн на граждан и от 2550 до 510 на должностных лиц.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости