    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове злоумышленник вырубил елки возле крематория
27.12.2021  16:25   Евгений Клочко

В Харькове злоумышленник вырубил елки возле крематория

Злоумышленник незаконно вырубил около 30 деревьев в поселке Жихарь.

В Харькове мужчина рубил елки возле крематория
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что во время патрулирования улицы Надборной в поселке Жихарь полицейские заметили мужчину, который нес молодые сосны. В ходе разбирательства выяснилось, что он не имел никаких разрешительных документов на вырубленные деревья. Рядом также было выявлено порядка 30 свежевырубленных деревьев.
 
В Харькове мужчина рубил елки возле крематория В Харькове мужчина рубил елки возле крематория
 
На место была вызвана следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств правонарушения.
 
Напомним, на Харьковщине в период с 1 декабря экологи совместно с работниками лесной охраны, органов внутренних дел, общественных инспекторы по охране окружающей среды проводят рейды как в лесных насаждениях, так и на городских базарах с целью проверки соблюдения требований природоохранного законодательства при заготовке и реализации хвойных насаждений.
 
Если правоохранители обнаружат незаконную вырубку или транспортировку елок и сосен, нарушителей ожидает штраф в размере от 510 до 1020 грн на граждан и от 2550 до 510 на должностных лиц.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  елки, полиция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.12 Общество Мороз остановил рубку елок в лесхозе Харьковской области 06.12 Общество Цена ёлки в Харькове: где и когда лучше купить   19.11 Общество Новый год: стало известно, сколько елок появится на рынках Харькова
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 