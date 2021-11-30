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30.11.2021  13:25   Рита Парфенова

Ноговодняя елка: в Харькове выявляют деревья без чипов

Ежегодная операция «Новогодняя елка» началась в Харькове и области.

Началась операция Новогодняя елка. Новости Харькова

Цель этого действия – защита зеленых хвойных насаждений от вырубки в зимний предновогодний период, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Госэкоинспекцию.

Обычно в период с 1 декабля экологи совместно с работниками лесной охраны, органов внутренних дел, общественных инспекторы по охране окружающей среды проводят рейды как в лесных начаджениях, так и на городскизх базарах с целью проверки соблюдения требований природоохранного законодательства при заготовке и реализации хвойных насаждений.

Если правоохранители обнаружат незаконную вырубку или транспортировку елок и сосен, нарушителей ожидает штраф в размере от 510 до 1020 грн на граждан и от 2550 до 510 на должностных лиц.

Продажа или покупка новогодних елок без документов влечет наложение штрафа от 510 до 1700 грн с конфискацией зеленого дерева.

Напомним, в 2020 году с 1 по 21 декабря сотрудники Государственной экологической инспекции выявили 10 случаев самовольных рубок хвойных насаждений на территории государственных лесохозяйственных предприятий, за что к административной ответственности привлечено 10 человек на общую сумму 5 тысяч 100 грн.

Источник:   Госэкоинспекция
 Тэги:  елка, госэкоинспекция, харьков
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