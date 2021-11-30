    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Харьковщине произошел пожар в жилом доме (видео)
30.11.2021  13:10   Виталий Хиневич

На Харьковщине произошел пожар в жилом доме (видео)

В Изюмском районе произошло возгорание одноэтажного дома барачного типа.

Пожар в жилом доме на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 29 ноября около 16:15 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Пятигорское. К моменту прибытия пожарных к месту происшествия огонь распространился на площади 400 квадратных метров, горели внутренние конструкции жилого дома и домашние вещи жильцов.
 
 
В данном здании расположены 8 квартир, 5 из которых были не пригодны для жизни. Возгорание произошло в одной из таких квартир. Благодаря оперативным действиям пожарных, от огня удалось спасти жилые квартиры. 
 
На ликвидацию пожара понадобилось около 8 часов. Информации о пострадавших нет, причину возникновения происшествия устанавливают сотрудники полиции.
 

Напомним, ранее пожарным поступило сообщение от жителей села Изюмское, которые сообщили, что горит жилой дом на территории частного домовладения.

Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.11 Криминал и происшествия Пожар в доме престарелых в Харькове: подозреваемые встретят Новый год за решеткой 29.11 Криминал и происшествия В Харькове ночью сгорел микроавтобус (видео) 26.11 Криминал и происшествия На Харьковщине пожар оставил людей без крыши над головой
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 