На Харьковщине произошел пожар в жилом доме (видео)

В Изюмском районе произошло возгорание одноэтажного дома барачного типа.
Напомним, ранее пожарным поступило сообщение от жителей села Изюмское, которые сообщили, что горит жилой дом на территории частного домовладения.
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