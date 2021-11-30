30.11.2021 13:10 Виталий Хиневич

На Харьковщине произошел пожар в жилом доме (видео)

В Изюмском районе произошло возгорание одноэтажного дома барачного типа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 29 ноября около 16:15 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Пятигорское. К моменту прибытия пожарных к месту происшествия огонь распространился на площади 400 квадратных метров, горели внутренние конструкции жилого дома и домашние вещи жильцов.

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В данном здании расположены 8 квартир, 5 из которых были не пригодны для жизни. Возгорание произошло в одной из таких квартир. Благодаря оперативным действиям пожарных, от огня удалось спасти жилые квартиры.

На ликвидацию пожара понадобилось около 8 часов. Информации о пострадавших нет, причину возникновения происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, ранее пожарным поступило сообщение от жителей села Изюмское, которые сообщили, что горит жилой дом на территории частного домовладения.