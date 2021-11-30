30.11.2021 12:56 Евгений Клочко

Игорь Терехов дал команду оперативно устранить последствия непогоды в Харькове

35 деревьев и более 50 крупных веток упали в Харькове в результате стихии 29 ноября.



РЕДПОСТ

Об этом на рабочем совещании в городском совете сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак корреспонденту РЕДПОСТ

По его словам, наибольшее количество деревьев упало в Индустриальном, Немышлянском и Московских районах – по 8-10 в каждом.

«По состоянию на 10:00 в КП «Горсвет» и КСП «Зеленстрой» поступило по 21 заявке, большая часть из которых выполнена. Также в ликивидации последствий стихии принимают участие сотрудники ГСЧС. Было 12 выездов на уборку деревьев с проезжей части, контактных сетей и кровель. Работы организованы, сейчас продолжается распилка и последующая уборка», - отметил Александр Новак.

В свою очередь Харьковский городской голова Игорь Терехов подчеркнул, что устранение аварийных ситуаций должно быть максимально оперативным. Кроме того, он поручил коммунальным службам до конца недели убрать все улицы от опавшей листвы и подготовиться к прогнозируемому снегопаду