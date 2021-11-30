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30.11.2021  12:40   Виталий Хиневич

Мелодия амфетамина: таможенники Харьковщины обнаружили наркотики у меломана

В пункте пропуска «Гоптовка» таможенники обнаружили запрещенное вещество в музыкальной колонке.

Харьковская таможня, наркотики в аудиоколонке
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.
 
Отмечается, что сотрудники Харьковской таможни совместно с представителями пограничной службы обнаружили гражданина, который перевозил запрещенное вещество через пропускной пункт «Гоптовка».
 
Граждане Украины при помощи транспортного средства пытались пересечь государственную границу и выехать на территорию России, избрав «зеленый коридор».
Кроме этого пассажиры авто и водитель заявили в устной форме, что не перевозят запрещенные вещества. Однако служебная собака во время поверхностного осмотра ручной поклажи среагировала на вещи одного из пассажиров автомобиля.
 
 
В чемодане под личными вещами был обнаружен непрозрачный полиэтиленовый пакет, в котором находилась музыкальная колонка со встроенными часами. После открытия крышки технического устройства был обнаружен амфетамин примерным весом 16 грамм.
 
Данные действия имеют признаки нарушения таможенного законодательства согласно части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. В отношении гражданина составлен протокол, а вещество изъято для проведения дополнительного исследования.
 
Напомним, ранее через государственную границу на Харьковщине пытались перевезти самые дорогие часы в мире.
 
Источник:   Харьковская таможня
 Тэги:  наркотики, таможня, харьков
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