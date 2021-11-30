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30.11.2021  12:20   Рита Парфенова

ДТП: под Харьковом фура АТБ перегородила дорогу на Днепр (видео, фото)

Утром 30 ноября на днепровской трассе произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры.

ДТП Харьков: перевернулась фура АТБ

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети, на скоростном участке трассы М29 Харьков - Перещепино перевернулась фура АТБ. Авария произошла в районе села Винники. Тентовый прицеп, легший на бок, полностью перегородил двухполосную сторону движения. Автомобили объезжают аварийный участок по встречной стороне движения.

ДТП Харьков: перевернулась фура АТБ

Официальной информации о причине ДТП пока нет, пользователи соцсетей выдвинули предложение, что фуру могло перевернуть порывом ветра на открытом участке трассы.

Напомним, 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка Окружной дороги и Салтовское шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии водитель такси и двое его пассажиров, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте происшествия. Еще четверо пострадавших в аварии на окружной с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика МАН с полуприцепом находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами. Киевский районный суд 27 ноября избрал меру пресечения для водителя МАН в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.

 

Тэги:  дтп, харьков
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