ДТП: под Харьковом фура АТБ перегородила дорогу на Днепр (видео, фото)

Утром 30 ноября на днепровской трассе произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети, на скоростном участке трассы М29 Харьков - Перещепино перевернулась фура АТБ. Авария произошла в районе села Винники. Тентовый прицеп, легший на бок, полностью перегородил двухполосную сторону движения. Автомобили объезжают аварийный участок по встречной стороне движения.
Официальной информации о причине ДТП пока нет, пользователи соцсетей выдвинули предложение, что фуру могло перевернуть порывом ветра на открытом участке трассы.
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