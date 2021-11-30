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30.11.2021  12:05   Виталий Хиневич

Украинцы могут создать надежный пароль для защиты данных при помощи онлайн сервиса

Киберполиция рекомендует ответственно относиться к защите персональных данных в интернете.

Надежные пароли-киберполиция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что важно использовать сложные пароли, в которых будет содержаться множество цифр и букв. Кроме этого эксперты не рекомендуют запароливать  персональные данные при помощи дат рождения своих родственников или их именами. 
 
Сотрудники правоохранительных органов создали онлайн сервис, который поможет создать многоуровневый слой защиты пользовательских данных. 
 
Для этого необходимо перейти на сайт, выбрать уровень сложности пароль и нажать кнопку «Сгенерировать», после чего можно начать пользоваться им. 
 
Напомним, ранее киберполиция Харькова разоблачила преступную группировку в присвоении денег клиентов Новой Почты.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  киберполиция, пароль, харьков
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