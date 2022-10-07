    
Главная Новини Харкова Суспільство Кіберполіція попереджає громадян про шахрайство під виглядом соцвиплат
07.10.2022  13:40   Віталій Хінєвіч

Кіберполіція попереджає громадян про шахрайство під виглядом соцвиплат

Зловмисники для реалізації злочину використовують фішинг.

Хакери
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Кіберполіцію України.
 
Повідомляється, що аферисти поширюють фейкову інформацію про соцвиплати, створюючи сторінки-клони державних організацій, керівництва держави, представників ООН, Червоного Хреста, благодійних фондів, банків тощо. Для реалізації злочину використовують фішинг.
 
Громадянам пропонують ввести персональні дані та номер банківської картки нібито для зарахування грошей. Відомості, введені на таких ресурсах, автоматично стають відомі шахраям. Маючи дані карток громадян, вони привласнюють гроші з рахунків.
 
Правоохоронці закликають бути уважними та радять:
 
  • отримувати інформацію, особливо з приводу виплат, лише з офіційних джерел
  • не переходити за сумнівними посиланнями
  • не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім
  • у разі підозри шахрайських дій - негайно повідомляти правоохоронним органам.
«Офіційні сторінки державних органів, благодійних організацій, банківських структур у месенджерах та соціальних мережах мають бути верифікованими (містити позначку ✔)»,-зазначили правоохоронці. 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  полиция, киберполиция
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.10 Надзвичайні події Неповнолітню, яка втекла з лікарні Харкова, знайшли за 100 кілометрів від міста 03.10 Надзвичайні події Внаслідок обстрілів і пожеж у Харківській області пошкоджено 25 будинків 02.10 Надзвичайні події У Харкові розшукується неповнолітня дівчина, яка втекла з лікарні (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 