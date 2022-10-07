07.10.2022 13:40 Віталій Хінєвіч

Кіберполіція попереджає громадян про шахрайство під виглядом соцвиплат

Зловмисники для реалізації злочину використовують фішинг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Кіберполіцію України.

Повідомляється, що аферисти поширюють фейкову інформацію про соцвиплати, створюючи сторінки-клони державних організацій, керівництва держави, представників ООН, Червоного Хреста, благодійних фондів, банків тощо. Для реалізації злочину використовують фішинг.

Громадянам пропонують ввести персональні дані та номер банківської картки нібито для зарахування грошей. Відомості, введені на таких ресурсах, автоматично стають відомі шахраям. Маючи дані карток громадян, вони привласнюють гроші з рахунків.

Правоохоронці закликають бути уважними та радять:

отримувати інформацію, особливо з приводу виплат, лише з офіційних джерел

не переходити за сумнівними посиланнями

не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім

у разі підозри шахрайських дій - негайно повідомляти правоохоронним органам.

«Офіційні сторінки державних органів, благодійних організацій, банківських структур у месенджерах та соціальних мережах мають бути верифікованими (містити позначку ✔)»,-зазначили правоохоронці.