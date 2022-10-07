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07.10.2022  13:43   Рита Парфенова

Підприємець виграв тендер та лишив навчальні заклади Харківщини інтернету

У Красноградському районі директора ТОВ, який виграв відкритий тендер, підозрюють у привласненні бюджетних коштів.

Новини Харкова: директора ТОВ підозрюють у заволодінні бюджетними коштами

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Втановлено, що підприємство перемоглог у відкритих конкурсних торгах, оголошених відділом освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області щодо надання послуг з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти Красноградського району.

Після підписання договору директор ТОВ монтував  у навчальних закладах мережеве обладнання неналежної якості з тарифноім планом доступу до інтернету, що не надає стабільного безлімітного підключення на гарантованій відповідній швидкості.

Тим самим службовець порушив умови договору щодо забезпечення закладів освіти швидкісним безлімітним інтернетом.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, чоловік заволодів бюджетними коштами у сумі понад 200 тис. гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури директору ТОВ  повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, екс-директору харківського ТОВ, який привласнив картку з волонтерськими грошима, повідомлено про підозру за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  мошенничество, прокуратура, харьков
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