07.10.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

Співробітники СБУ показали, як окупанти жили у свинарнику (відео)

Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої «другої армії світу».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на СБУ.

Повідомляється, що окупанти ділили стіл і сон зі свинями. Серед бруду і смороду стояли вкрадені пральні машини.

«Звертаємося до тих, хто прийшов на нашу Землю з війною: поки ви ще живі, здавайтесь у полон! У нас ви отримаєте краще ставлення, ніж від ваших командирів. Телефонуйте на номери «гарячої лінії життя»: +380665803498, +380931192984»,- повідомили в СБУ.