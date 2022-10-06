06.10.2022 10:33 Рита Парфенова

Відключення світла у Харкові 8 жовтня: список вулиць

У суботу, 8 жовтня, буде знеструмлено частину Новобаварського та Холодногірського районів Харкова.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго», передає РЕДПОСТ.



Відключення електроенергії застосується для безпечного виконання невідкладних ремонтних робіт на високовольтних лініх електропередач.



Тож з 9:00 до 17:00 суботи, 8 жовтня, буде знеструмлено частину споживачів Новобаварського та Холодногірського районів міста, а саме:



вул. Полтавський шлях від 126 до 190 номеру та від 119 до 161,

Григорівське шосе,

пр. Любові Малої,

вул. Холодногірська,

вул. Волонтерська,

вул. Іллінська,

вул. Терихівська,

вул. Дудинської,

вул. Пермська,

вул. Верхньогіївська та інші прилеглі вулиці.



Надавач послуги просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, фахівці продовжують відновлювати електропостачання у Харківській області.





