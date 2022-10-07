    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківські рятувальники отримали гуманітарну допомогу
07.10.2022  14:25   Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники отримали гуманітарну допомогу

Співробітники ДСНС отримали від колег та благодійного фонду допомогу.

Харківські рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 7 жовтня від ГУ ДСНС України у Львівській області  для співробітників Ізюмського підрозділу ДСНС отримано самоскид “Hydrema 922D2”.
 
Також,  від ГУ ДСНС України у Волинській області та благодійного фонду  “Волинь-2014” для рятувальників Харківщини та зведеного загону ДСНС, які зараз працюють на деокупованих територіях, передано продукти харчування та теплий одяг.
 
«Дякуємо нашим колегам та всім благодійникам за підтримку і допомогу! Завдяки спільним зусиллям наша Перемога буде швидшою! Підтримка рятувальників від волонтерського руху і західних партнерів не припиняється вже 226-й день від початку боротьби українців проти рашистських загарбників. Щиро дякуємо всім небайдужим за підтримку і допомогу!»,- повідомили в ДСНС.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  харьков, помощь
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.10 Дороги та транспорт З Харкова до Ізюма запускають рейковий автобус 07.10 Суспільство На деокупованих теритоторіях Харківської області відновлюють теле-та радіомовлення 07.10 ЖКГ На харківському проспекті перекладають трубопровід без відключення споживачів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 