07.10.2022 14:25 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники отримали гуманітарну допомогу

Співробітники ДСНС отримали від колег та благодійного фонду допомогу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 7 жовтня від ГУ ДСНС України у Львівській області для співробітників Ізюмського підрозділу ДСНС отримано самоскид “Hydrema 922D2”.

Також, від ГУ ДСНС України у Волинській області та благодійного фонду “Волинь-2014” для рятувальників Харківщини та зведеного загону ДСНС, які зараз працюють на деокупованих територіях, передано продукти харчування та теплий одяг.

«Дякуємо нашим колегам та всім благодійникам за підтримку і допомогу! Завдяки спільним зусиллям наша Перемога буде швидшою! Підтримка рятувальників від волонтерського руху і західних партнерів не припиняється вже 226-й день від початку боротьби українців проти рашистських загарбників. Щиро дякуємо всім небайдужим за підтримку і допомогу!»,- повідомили в ДСНС.